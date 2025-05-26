Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : West Michigan Whitecaps — Great Lakes Loons . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча West Michigan Whitecaps — Great Lakes Loons

Команда West Michigan Whitecaps в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Great Lakes Loons, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды West Michigan Whitecaps, в том матче победу одержали хозяева.