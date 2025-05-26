Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : South Bend Cubs — Wisconsin Timber Rattlers . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча South Bend Cubs — Wisconsin Timber Rattlers

Команда South Bend Cubs в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды South Bend Cubs, в том матче победу одержали хозяева.