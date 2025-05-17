17.05.2025
Смотреть онлайн Great Lakes Loons - Lake County Captains 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Great Lakes Loons — Lake County Captains . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
11 : 4
17 мая 2025
Превью матча Great Lakes Loons — Lake County Captains
История последних встреч
Great Lakes Loons
Lake County Captains
2 побед
2 побед
50%
50%
18.05.2025
Great Lakes Loons
9:1
Lake County Captains
18.05.2025
Great Lakes Loons
7:6
Lake County Captains
16.05.2025
Great Lakes Loons
0:2
Lake County Captains
16.05.2025
Great Lakes Loons
1:9
Lake County Captains
Комментарии к матчу