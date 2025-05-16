16.05.2025
Смотреть онлайн Fort Wayne TinCaps - West Michigan Whitecaps 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Fort Wayne TinCaps — West Michigan Whitecaps . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
9 : 8
16 мая 2025
Превью матча Fort Wayne TinCaps — West Michigan Whitecaps
История последних встреч
Fort Wayne TinCaps
West Michigan Whitecaps
0 побед
4 побед
0%
100%
18.05.2025
Fort Wayne TinCaps
2:3
West Michigan Whitecaps
18.05.2025
Fort Wayne TinCaps
1:4
West Michigan Whitecaps
17.05.2025
Fort Wayne TinCaps
4:8
West Michigan Whitecaps
15.05.2025
Fort Wayne TinCaps
0:7
West Michigan Whitecaps
