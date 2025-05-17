Превью матча Лихай Вэлли АйронПигс — Сиракьюс Метс

Команда Лихай Вэлли АйронПигс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Лихай Вэлли АйронПигс, в том матче победу одержали хозяева.