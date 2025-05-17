Превью матча Вустер Ред Сокс — Баффало Бизонс

Команда Вустер Ред Сокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Баффало Бизонс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Баффало Бизонс, в том матче победу одержали хозяева.