17.05.2025

Смотреть онлайн Вустер Ред Сокс - Баффало Бизонс 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАМладшая лига бейсбола - Класс ААА: Вустер Ред СоксБаффало Бизонс . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Вустер Ред Сокс
Завершен
10 : 3
17 мая 2025
Баффало Бизонс
Смотреть онлайн
Превью матча Вустер Ред Сокс — Баффало Бизонс

Команда Вустер Ред Сокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Баффало Бизонс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Баффало Бизонс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
Баффало Бизонс
Вустер Ред Сокс
1 победа
4 побед
20%
80%
10.08.2025
Баффало Бизонс
Баффало Бизонс
6:3
Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
Обзор
18.05.2025
Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
4:8
Баффало Бизонс
Баффало Бизонс
Обзор
17.05.2025
Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
5:6
Баффало Бизонс
Баффало Бизонс
Обзор
16.05.2025
Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
1:12
Баффало Бизонс
Баффало Бизонс
Обзор
15.05.2025
Вустер Ред Сокс
Вустер Ред Сокс
8:4
Баффало Бизонс
Баффало Бизонс
Обзор
Комментарии к матчу
