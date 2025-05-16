Превью матча Вустер Ред Сокс — Баффало Бизонс

Команда Вустер Ред Сокс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Баффало Бизонс, в том матче победу одержали хозяева.