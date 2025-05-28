Превью матча Вустер Ред Сокс — Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс

Команда Вустер Ред Сокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Вустер Ред Сокс, в том матче победу одержали хозяева.