Превью матча Джэксонвилл Джамбо Шримп — Gwinnett Stripers

Команда Джэксонвилл Джамбо Шримп в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Джэксонвилл Джамбо Шримп, в том матче победу одержали гостьи.