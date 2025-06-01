Превью матча Лихай Вэлли АйронПигс — Норфолк Тайдс

Команда Лихай Вэлли АйронПигс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Лихай Вэлли АйронПигс, в том матче победу одержали хозяева.