29.05.2025
Смотреть онлайн Нэшвилл Саундс - Индианаполис Индианс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Нэшвилл Саундс — Индианаполис Индианс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
9 : 6
29 мая 2025
Превью матча Нэшвилл Саундс — Индианаполис Индианс
История последних встреч
Нэшвилл Саундс
Индианаполис Индианс
1 победа
4 побед
20%
80%
01.06.2025
Нэшвилл Саундс
11:1
Индианаполис Индианс
01.06.2025
Нэшвилл Саундс
4:8
Индианаполис Индианс
31.05.2025
Нэшвилл Саундс
4:5
Индианаполис Индианс
30.05.2025
Нэшвилл Саундс
1:7
Индианаполис Индианс
27.05.2025
Нэшвилл Саундс
1:2
Индианаполис Индианс
