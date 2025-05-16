Превью матча Дарем Буллс — Рочестер Ред Уингз

Команда Дарем Буллс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Дарем Буллс, в том матче победу одержали гостьи.