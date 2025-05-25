Превью матча Рочестер Ред Уингз — Сиракьюс Метс

Команда Рочестер Ред Уингз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Рочестер Ред Уингз, в том матче победу одержали хозяева.