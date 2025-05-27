Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА : Мемфис Редбердс — Дарем Буллс . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Мемфис Редбердс — Дарем Буллс

Команда Мемфис Редбердс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Дарем Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Дарем Буллс, в том матче победу одержали хозяева.