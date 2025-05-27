Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА : Нэшвилл Саундс — Индианаполис Индианс . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Нэшвилл Саундс — Индианаполис Индианс

Команда Нэшвилл Саундс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Нэшвилл Саундс, в том матче победу одержали хозяева.