Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА : Шарлотт Найтс — Баффало Бизонс . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Шарлотт Найтс — Баффало Бизонс

Команда Шарлотт Найтс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Шарлотт Найтс, в том матче победу одержали хозяева.