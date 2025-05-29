29.05.2025
Смотреть онлайн Лихай Вэлли АйронПигс - Норфолк Тайдс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Лихай Вэлли АйронПигс — Норфолк Тайдс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Отложен
- : -
29 мая 2025
Превью матча Лихай Вэлли АйронПигс — Норфолк Тайдс
История последних встреч
Лихай Вэлли АйронПигс
Норфолк Тайдс
5 побед
1 победа
83%
17%
01.06.2025
Лихай Вэлли АйронПигс
13:4
Норфолк Тайдс
01.06.2025
Лихай Вэлли АйронПигс
5:1
Норфолк Тайдс
31.05.2025
Лихай Вэлли АйронПигс
5:4
Норфолк Тайдс
31.05.2025
Лихай Вэлли АйронПигс
4:2
Норфолк Тайдс
29.05.2025
Лихай Вэлли АйронПигс
0:3
Норфолк Тайдс
