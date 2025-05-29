Смотреть онлайн Джэксонвилл Джамбо Шримп - Gwinnett Stripers 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Джэксонвилл Джамбо Шримп — Gwinnett Stripers . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
Превью матча Джэксонвилл Джамбо Шримп — Gwinnett Stripers
Команда Джэксонвилл Джамбо Шримп в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Джэксонвилл Джамбо Шримп, в том матче победу одержали гостьи.