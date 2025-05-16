16.05.2025
Смотреть онлайн Толидо Муд Хенс - Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Толидо Муд Хенс — Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
20 : 7
16 мая 2025
Превью матча Толидо Муд Хенс — Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
История последних встреч
Толидо Муд Хенс
Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
2 побед
2 побед
50%
50%
18.05.2025
Толидо Муд Хенс
10:8
Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
17.05.2025
Толидо Муд Хенс
2:7
Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
17.05.2025
Толидо Муд Хенс
6:3
Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
14.05.2025
Толидо Муд Хенс
4:5
Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс
