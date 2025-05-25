25.05.2025
Смотреть онлайн Индианаполис Индианс - Толидо Муд Хенс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Индианаполис Индианс — Толидо Муд Хенс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
4 : 5
25 мая 2025
Превью матча Индианаполис Индианс — Толидо Муд Хенс
История последних встреч
Индианаполис Индианс
Толидо Муд Хенс
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Индианаполис Индианс
0:8
Толидо Муд Хенс
Комментарии к матчу