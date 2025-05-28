Превью матча Луисвилл Бэтс — Толидо Муд Хенс

Команда Луисвилл Бэтс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Толидо Муд Хенс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Толидо Муд Хенс, в том матче победу одержали гостьи.