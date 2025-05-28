Смотреть онлайн Луисвилл Бэтс - Толидо Муд Хенс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Луисвилл Бэтс — Толидо Муд Хенс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
Превью матча Луисвилл Бэтс — Толидо Муд Хенс
Команда Луисвилл Бэтс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Толидо Муд Хенс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Толидо Муд Хенс, в том матче победу одержали гостьи.