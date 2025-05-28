Превью матча Лихай Вэлли АйронПигс — Норфолк Тайдс

Команда Лихай Вэлли АйронПигс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Норфолк Тайдс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Лихай Вэлли АйронПигс, в том матче победу одержали хозяева.