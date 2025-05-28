28.05.2025
Смотреть онлайн Джэксонвилл Джамбо Шримп - Gwinnett Stripers 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Джэксонвилл Джамбо Шримп — Gwinnett Stripers . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Отложен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Джэксонвилл Джамбо Шримп — Gwinnett Stripers
История последних встреч
Джэксонвилл Джамбо Шримп
Gwinnett Stripers
4 побед
2 побед
67%
33%
31.05.2025
Джэксонвилл Джамбо Шримп
4:3
Gwinnett Stripers
30.05.2025
Джэксонвилл Джамбо Шримп
3:1
Gwinnett Stripers
29.05.2025
Джэксонвилл Джамбо Шримп
1:0
Gwinnett Stripers
29.05.2025
Джэксонвилл Джамбо Шримп
8:0
Gwinnett Stripers
Комментарии к матчу