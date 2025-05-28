28.05.2025
Смотреть онлайн Сиракьюс Метс - Айова Кабс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Сиракьюс Метс — Айова Кабс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:38 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Отложен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Сиракьюс Метс — Айова Кабс
История последних встреч
Сиракьюс Метс
Айова Кабс
5 побед
1 победа
83%
17%
01.06.2025
Сиракьюс Метс
5:4
Айова Кабс
01.06.2025
Сиракьюс Метс
6:4
Айова Кабс
31.05.2025
Сиракьюс Метс
5:8
Айова Кабс
30.05.2025
Сиракьюс Метс
12:3
Айова Кабс
28.05.2025
Айова Кабс
2:4
Сиракьюс Метс
Комментарии к матчу