Превью матча Толидо Муд Хенс — Скрэнтон/ВБ РейлРайдерс

Команда Толидо Муд Хенс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Толидо Муд Хенс, в том матче победу одержали хозяева.