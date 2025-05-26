Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА : Норфолк Тайдс — Сент-Пол Сейнтс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:07 по московскому времени .

Превью матча Норфолк Тайдс — Сент-Пол Сейнтс

Команда Норфолк Тайдс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сент-Пол Сейнтс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Норфолк Тайдс, в том матче победу одержали гостьи.