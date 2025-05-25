25.05.2025
Смотреть онлайн Gwinnett Stripers - Луисвилл Бэтс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Gwinnett Stripers — Луисвилл Бэтс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
0 : 6
25 мая 2025
Превью матча Gwinnett Stripers — Луисвилл Бэтс
История последних встреч
Gwinnett Stripers
Луисвилл Бэтс
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Gwinnett Stripers
4:6
Луисвилл Бэтс
