Смотреть онлайн Сент-Пол Сейнтс - Омаха Сторм Чейсерс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Сент-Пол Сейнтс — Омаха Сторм Чейсерс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
5 : 7
28 мая 2025
Превью матча Сент-Пол Сейнтс — Омаха Сторм Чейсерс
История последних встреч
Сент-Пол Сейнтс
Омаха Сторм Чейсерс
3 побед
2 побед
60%
40%
02.06.2025
Сент-Пол Сейнтс
3:6
Омаха Сторм Чейсерс
01.06.2025
Сент-Пол Сейнтс
2:5
Омаха Сторм Чейсерс
31.05.2025
Сент-Пол Сейнтс
9:8
Омаха Сторм Чейсерс
30.05.2025
Сент-Пол Сейнтс
3:1
Омаха Сторм Чейсерс
29.05.2025
Сент-Пол Сейнтс
5:2
Омаха Сторм Чейсерс
