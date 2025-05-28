28.05.2025
Смотреть онлайн Рено Эйсес - Раунд Рок Экспресс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Рено Эйсес — Раунд Рок Экспресс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
5 : 6
28 мая 2025
Превью матча Рено Эйсес — Раунд Рок Экспресс
История последних встреч
Рено Эйсес
Раунд Рок Экспресс
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Рено Эйсес
7:4
Раунд Рок Экспресс
01.06.2025
Рено Эйсес
0:6
Раунд Рок Экспресс
31.05.2025
Рено Эйсес
6:5
Раунд Рок Экспресс
30.05.2025
Рено Эйсес
1:2
Раунд Рок Экспресс
29.05.2025
Рено Эйсес
5:4
Раунд Рок Экспресс
