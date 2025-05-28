Смотреть онлайн Шугар Ленд Спейс Ковбойс - Альбукерке Исотопес 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Шугар Ленд Спейс Ковбойс — Альбукерке Исотопес . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .
Превью матча Шугар Ленд Спейс Ковбойс — Альбукерке Исотопес
Команда Шугар Ленд Спейс Ковбойс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Альбукерке Исотопес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Шугар Ленд Спейс Ковбойс, в том матче победу одержали гостьи.