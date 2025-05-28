28.05.2025
Смотреть онлайн Солт Лейк Биз - Такома Рейнерс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Солт Лейк Биз — Такома Рейнерс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
3 : 4
28 мая 2025
Превью матча Солт Лейк Биз — Такома Рейнерс
История последних встреч
Солт Лейк Биз
Такома Рейнерс
0 побед
5 побед
0%
100%
01.06.2025
Солт Лейк Биз
3:5
Такома Рейнерс
01.06.2025
Солт Лейк Биз
4:5
Такома Рейнерс
31.05.2025
Солт Лейк Биз
2:7
Такома Рейнерс
30.05.2025
Солт Лейк Биз
7:8
Такома Рейнерс
29.05.2025
Солт Лейк Биз
8:19
Такома Рейнерс
Комментарии к матчу