28.05.2025
Смотреть онлайн Oklahoma City Comets - Las Vegas Aviators 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Oklahoma City Comets — Las Vegas Aviators . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
11 : 9
28 мая 2025
Превью матча Oklahoma City Comets — Las Vegas Aviators
История последних встреч
Oklahoma City Comets
Las Vegas Aviators
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Oklahoma City Comets
12:3
Las Vegas Aviators
01.06.2025
Oklahoma City Comets
17:11
Las Vegas Aviators
31.05.2025
Oklahoma City Comets
7:9
Las Vegas Aviators
30.05.2025
Oklahoma City Comets
9:3
Las Vegas Aviators
29.05.2025
Oklahoma City Comets
2:8
Las Vegas Aviators
Комментарии к матчу