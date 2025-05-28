28.05.2025
Смотреть онлайн Эль Пасо Чиуауас - Сакраменто Ривер Кэтс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Эль Пасо Чиуауас — Сакраменто Ривер Кэтс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
9 : 5
28 мая 2025
Превью матча Эль Пасо Чиуауас — Сакраменто Ривер Кэтс
История последних встреч
Эль Пасо Чиуауас
Сакраменто Ривер Кэтс
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Эль Пасо Чиуауас
6:5
Сакраменто Ривер Кэтс
01.06.2025
Эль Пасо Чиуауас
1:8
Сакраменто Ривер Кэтс
31.05.2025
Эль Пасо Чиуауас
3:5
Сакраменто Ривер Кэтс
30.05.2025
Эль Пасо Чиуауас
8:5
Сакраменто Ривер Кэтс
28.05.2025
Эль Пасо Чиуауас
3:1
Сакраменто Ривер Кэтс
Комментарии к матчу