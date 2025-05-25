25.05.2025
Смотреть онлайн Раунд Рок Экспресс - Шарлотт Найтс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Раунд Рок Экспресс — Шарлотт Найтс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
8 : 6
25 мая 2025
Превью матча Раунд Рок Экспресс — Шарлотт Найтс
История последних встреч
Раунд Рок Экспресс
Шарлотт Найтс
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Раунд Рок Экспресс
4:7
Шарлотт Найтс
