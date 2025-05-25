25.05.2025
Смотреть онлайн Сакраменто Ривер Кэтс - Oklahoma City Comets 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Сакраменто Ривер Кэтс — Oklahoma City Comets . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
11 : 4
25 мая 2025
Превью матча Сакраменто Ривер Кэтс — Oklahoma City Comets
История последних встреч
Сакраменто Ривер Кэтс
Oklahoma City Comets
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Сакраменто Ривер Кэтс
6:9
Oklahoma City Comets
Комментарии к матчу