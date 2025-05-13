Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Guangdong Mingtu - Ganzhou Ruishi 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Вторая лига: Guangdong MingtuGanzhou Ruishi, Раунд 3 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 3
Чемпионат Китая. Вторая лига
Guangdong Mingtu
69'
78'
Завершен
2 : 0
13 мая 2025
Ganzhou Ruishi
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Guangdong Mingtu icon
69'
Guangdong Mingtu icon
78'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
8'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
14'
Угловой
Ganzhou Ruishi - Угловой
17'
Угловой
Ganzhou Ruishi - Угловой
22'
Угловой
Ganzhou Ruishi - Угловой
31'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
38'
Угловой
Ganzhou Ruishi - Угловой
41'
Угловой
Ganzhou Ruishi - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
53'
Guangdong Mingtu - Незабитый пенальти
69'
Guangdong Mingtu - 1-ый Гол
76'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
78'
Guangdong Mingtu - 2-ой Гол
82'
Угловой
Guangdong Mingtu - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Guangdong Mingtu — Ganzhou Ruishi

История последних встреч

Guangdong Mingtu
Guangdong Mingtu
Ganzhou Ruishi
Guangdong Mingtu
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.07.2025
Ganzhou Ruishi
Ganzhou Ruishi
2:2
Guangdong Mingtu
Guangdong Mingtu
Обзор

Статистика матча

Атаки
80
82
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
6
0
Комментарии к матчу
