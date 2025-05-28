Смотреть онлайн Ривер Плейт - Университарио 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Ривер Плейт — Университарио, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.