Смотреть онлайн Ривер Плейт - Университарио 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Ривер Плейт — Университарио, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.
Превью матча Ривер Плейт — Университарио
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 23% (5 из 22 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти