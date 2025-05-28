Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Университарио 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Ривер ПлейтУниверситарио, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 6 тур, Стадион: Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт
Факундо Колидио 38'
Завершен
1 : 1
28 мая 2025
Университарио
Jairo Concha 45+3'
Факундо Колидио icon
38'
Jairo Concha icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
18'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
26'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
31'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
38'
Факундо Колидио - 1-ый Гол
45+3'
Jairo Concha - 2-ой Гол забит с передачи Sebastian Flores
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
47'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
59'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
70'
Угловой
Университарио - Угловой
77'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0

Превью матча Ривер Плейт — Университарио

Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
16
Аргентина
Fabricio Bustos
28
Аргентина
Lucas Martinez
6
Аргентина
Герман Пеццелла
21
Аргентина
Маркос Акуна
26
Аргентина
Ignacio Fernandez
24
Аргентина
Энцо Перес
22
Kevin Castano
30
Аргентина
Franco Mastantuono
15
Аргентина
Себастьян Дриусси
11
Аргентина
Факундо Колидио
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо
Университарио Университарио
1
Уругвай
Себастьян Бритос
24
Перу
Энди Поло
33
Перу
Cesar Velasquez
3
Парагвай
Williams Riveros
5
Аргентина
Matias Ezequiel Di Benedetto
27
Эквадор
Jose Carabali
16
Аргентина
Мартин Перез Гуедес
18
Чили
Родриго Урена
17
Перу
Jairo Concha
20
Перу
Alex Valera
19
Перу
Эдисон Флорес
Тренер
Уругвай
Жорже Фоссати

Статистика матча

Владение мячом
Ривер Плейт Ривер Плейт
68%
Университарио Университарио
32%
Атаки
154
108
Угловые
7
1
Фолы
6
3
Удары (всего)
19
4
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
11
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 23% (5 из 22 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Коло Коло
1:0
Букараманга
Завершен
30.05.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Форталеза
Завершен
30.05.2025
Олимпия Асунсьон
4:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
30.05.2025
Пеньяроль
0:0
Велес Сарсфилд
Завершен
29.05.2025
ЛДУ Кито
3:0
Ценрал Кордоба
Завершен
29.05.2025
Боливар
4:0
Серро Портеньо
Завершен
29.05.2025
Фламенго
1:0
Депортиво Тачира
Завершен
29.05.2025
Палмейрас
6:0
Кристал
Завершен
29.05.2025
Интернаcьонал
2:1
ФК Баия
Завершен
29.05.2025
Насиональ
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
28.05.2025
Ривер Плейт
1:1
Университарио
Завершен
28.05.2025
Ботафого
1:0
У. Де Чили
Завершен
28.05.2025
Индепендьенте Валье
2:1
Барселона
Завершен
28.05.2025
Эстудиантес
2:0
Караборо
Завершен
28.05.2025
Либертад
2:2
Альянса Лима
Завершен
28.05.2025
Сан-Паулу
2:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
Комментарии к матчу
