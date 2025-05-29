Смотреть онлайн Палмейрас - Кристал 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Палмейрас — Кристал, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Палмейрас — Кристал
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти