29.05.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Кристал 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ПалмейрасКристал, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, 6 тур, Стадион: Альянц Парк
Кубок Либертадорес
Палмейрас
Estevao 32'
Jose Manuel Lopez 39'
Jose Manuel Lopez 45+2'
Raphael Veiga 64'
Sampaio 71'
Facundo Torres 80'
Завершен
6 : 0
29 мая 2025
Кристал
Смотреть онлайн
Estevao icon
32'
Jose Manuel Lopez icon
39'
Jose Manuel Lopez icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,3
Raphael Veiga icon
64'
Sampaio - Палмейрас icon
71'
Facundo Torres icon
80'
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Палмейрас - Угловой
11'
Угловой
Кристал - Угловой
16'
Угловой
Палмейрас - Угловой
21'
Угловой
Палмейрас - Угловой
22'
Угловой
Палмейрас - Угловой
32'
Estevao - 1-ый Гол забит с передачи Анибаль Морено
39'
Jose Manuel Lopez - 2-ой Гол забит с передачи Estevao
42'
Угловой
Кристал - Угловой
45+1'
Угловой
Палмейрас - Угловой
45+2'
Jose Manuel Lopez - 3-ий Гол забит с передачи Prado
Счет после первого тайма 3:0 : 2,3
53'
Угловой
Кристал - Угловой
53'
Угловой
Кристал - Угловой
60'
Угловой
Кристал - Угловой
64'
Raphael Veiga - 4-ый Гол
71'
Sampaio - 5-ый Гол
80'
Facundo Torres - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,3

Превью матча Палмейрас — Кристал

Палмейрас Палмейрас
14
Бразилия
Марсело Ломба
2
Бразилия
Маркос Роча
3
Бразилия
Bruno Fuchs
13
Бразилия
Micael
6
Бразилия
Vanderlan Barbosa Da Silva
8
Бразилия
Richard
5
Аргентина
Анибаль Морено
41
Бразилия
Estevao
23
Бразилия
Raphael Veiga
18
Бразилия
Mauricio
42
Аргентина
Jose Manuel Lopez
Тренер
Португалия
Абель Феррейра
Кристал Кристал
1
Перу
Diego Enriquez
18
Перу
Axel Cabellos
21
Уругвай
Franco Romero
3
Перу
Flavio Alcedo
4
Перу
Джанфранко Чавес
6
Перу
Jesus Pretell
24
Перу
Fernando Pacheco
10
Перу
Christopher Gonzales
25
Перу
Геральд Тавара
77
Перу
Catriel Cabellos
11
Перу
Ирвен Авила
Тренер
Бразилия
Пауло Аутури

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас Палмейрас
54%
Кристал Кристал
46%
Атаки
83
71
Угловые
5
5
Фолы
7
14
Удары (всего)
18
5
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
14
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

