29.05.2025

Смотреть онлайн Интернаcьонал - ФК Баия 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ИнтернаcьоналФК Баия, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио. Судить этот матч будет Факундо Тельо.

МСК, 6 тур, Стадион: Бейра-Рио
Кубок Либертадорес
Интернаcьонал
Kauan Jesus Santos Oliveira 58'
Рафаэль Борре 77'
Завершен
2 : 1
29 мая 2025
ФК Баия
Жан Лукас 54'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Жан Лукас icon
54'
Kauan Jesus Santos Oliveira icon
58'
Рафаэль Борре icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
30'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
41'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
47'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
54'
Жан Лукас - 1-ый Гол
58'
Kauan Jesus Santos Oliveira - 2-ой Гол забит с передачи Corsini
77'
Рафаэль Борре - 3-ий Гол
82'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
90+1'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
90+8'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1

Превью матча Интернаcьонал — ФК Баия

Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда ФК Баия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Баия забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интернаcьонал, в том матче сыграли вничью.

Интернаcьонал Интернаcьонал
24
Бразилия
Anthoni Spier Souza
35
Braian Nahuel Aguirre
4
Бразилия
Vitao
18
Бразилия
Juninho
26
Аргентина
Alexandro Ezequiel Bernabei
8
Бразилия
Бруно Энрике
5
Бразилия
Фернандо
21
Бразилия
Wesley
10
Бразилия
Алан Патрик
47
Бразилия
Gustavo Prado Alves
19
Колумбия
Рафаэль Борре
Тренер
Бразилия
Рожер Машадо
ФК Баия ФК Баия
22
Бразилия
Marcos Felipe
2
Бразилия
Жилберто
33
Бразилия
David Duarte
21
Аргентина
Santiago Ramos
46
Бразилия
Luciano
6
Бразилия
Жан Лукас
19
Бразилия
Caio Alexandre
10
Бразилия
Эвертон Рибейро
8
Бразилия
Каули Оливейра Соуза
16
Бразилия
Erick Da Costa Farias
12
Бразилия
Виллиан Джозе
Тренер
Бразилия
Рожерио Сени

История последних встреч

Интернаcьонал
Интернаcьонал
ФК Баия
Интернаcьонал
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
09.11.2025
Интернаcьонал
Интернаcьонал
2:2
ФК Баия
ФК Баия
Обзор
23.10.2025
ФК Баия
ФК Баия
1:0
Интернаcьонал
Интернаcьонал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Интернаcьонал Интернаcьонал
35%
ФК Баия ФК Баия
65%
Атаки
98
93
Угловые
3
4
Фолы
4
2
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Факундо Тельо

Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Коло Коло
1:0
Букараманга
Завершен
30.05.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Форталеза
Завершен
30.05.2025
Олимпия Асунсьон
4:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
30.05.2025
Пеньяроль
0:0
Велес Сарсфилд
Завершен
29.05.2025
ЛДУ Кито
3:0
Ценрал Кордоба
Завершен
29.05.2025
Боливар
4:0
Серро Портеньо
Завершен
29.05.2025
Фламенго
1:0
Депортиво Тачира
Завершен
29.05.2025
Палмейрас
6:0
Кристал
Завершен
29.05.2025
Интернаcьонал
2:1
ФК Баия
Завершен
29.05.2025
Насиональ
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
28.05.2025
Ривер Плейт
1:1
Университарио
Завершен
28.05.2025
Ботафого
1:0
У. Де Чили
Завершен
28.05.2025
Индепендьенте Валье
2:1
Барселона
Завершен
28.05.2025
Эстудиантес
2:0
Караборо
Завершен
28.05.2025
Либертад
2:2
Альянса Лима
Завершен
28.05.2025
Сан-Паулу
2:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
Комментарии к матчу
