Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес : Интернаcьонал — ФК Баия , 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио . Судить этот матч будет Факундо Тельо .

Превью матча Интернаcьонал — ФК Баия

Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда ФК Баия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Баия забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интернаcьонал, в том матче сыграли вничью.