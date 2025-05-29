Смотреть онлайн Интернаcьонал - ФК Баия 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Интернаcьонал — ФК Баия, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио. Судить этот матч будет Факундо Тельо.
Превью матча Интернаcьонал — ФК Баия
Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда ФК Баия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Баия забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интернаcьонал, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).
За последние 16 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти