Смотреть онлайн Насиональ - Атлетико Насьональ 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Насиональ — Атлетико Насьональ, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Maximiliano Ramirez.
Превью матча Насиональ — Атлетико Насьональ
Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Maximiliano Ramirez (Аргентина).
За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Maximiliano Ramirez назначал пенальти