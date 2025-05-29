Смотреть онлайн Насиональ - Атлетико Насьональ 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Насиональ — Атлетико Насьональ, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Maximiliano Ramirez.