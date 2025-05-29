Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Насиональ - Атлетико Насьональ 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: НасиональАтлетико Насьональ, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Maximiliano Ramirez.

МСК, 6 тур, Стадион: Парк Централ
Кубок Либертадорес
Насиональ
Кристиан Олива 88'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Атлетико Насьональ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Кристиан Олива icon
88'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
21'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
25'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
25'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
36'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
37'
Угловой
Насиональ - Угловой
41'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
42'
Угловой
Насиональ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Насиональ - Угловой
57'
Угловой
Насиональ - Угловой
58'
Угловой
Насиональ - Угловой
68'
Угловой
Насиональ - Угловой
72'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
85'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
85'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
88'
Кристиан Олива - 1-ый Гол забит с передачи Эмилиано Анчета
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Насиональ — Атлетико Насьональ

Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Насиональ Насиональ
1
Панама
Луис Мехиа
19
Уругвай
Lucas Morales
15
Уругвай
Paolo Calione
29
Колумбия
Julian Millan
11
Аргентина
Gabriel Baez
8
Уругвай
Кристиан Олива
6
Уругвай
Luciano Boggio
16
Уругвай
Lucas Villalba
7
Уругвай
Николас Лопез
80
Венесуэла
Ромуло Отеро
17
Чили
Эдуардо Варгас
Тренер
Уругвай
Pablo Peirano
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
6
Колумбия
Felipe Roman
23
Колумбия
Juan Arias
16
Колумбия
Уильям Тесильо
13
Уругвай
Camilo Candido
21
Колумбия
Джорман Кампусано
80
Колумбия
Juan Zapata
18
Колумбия
Marino Hinestroza
11
Эквадор
Билли Арсе
27
Колумбия
Дайрон Асприлья
19
Колумбия
Kevin Viveros
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи

Статистика матча

Владение мячом
Насиональ Насиональ
39%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
61%
Атаки
88
108
Угловые
6
9
Фолы
11
10
Удары (всего)
7
8
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maximiliano Ramirez (Аргентина).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Maximiliano Ramirez назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Коло Коло
1:0
Букараманга
Завершен
30.05.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Форталеза
Завершен
30.05.2025
Олимпия Асунсьон
4:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
30.05.2025
Пеньяроль
0:0
Велес Сарсфилд
Завершен
29.05.2025
ЛДУ Кито
3:0
Ценрал Кордоба
Завершен
29.05.2025
Боливар
4:0
Серро Портеньо
Завершен
29.05.2025
Фламенго
1:0
Депортиво Тачира
Завершен
29.05.2025
Палмейрас
6:0
Кристал
Завершен
29.05.2025
Интернаcьонал
2:1
ФК Баия
Завершен
29.05.2025
Насиональ
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
28.05.2025
Ривер Плейт
1:1
Университарио
Завершен
28.05.2025
Ботафого
1:0
У. Де Чили
Завершен
28.05.2025
Индепендьенте Валье
2:1
Барселона
Завершен
28.05.2025
Эстудиантес
2:0
Караборо
Завершен
28.05.2025
Либертад
2:2
Альянса Лима
Завершен
28.05.2025
Сан-Паулу
2:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA