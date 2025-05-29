Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Гуарани - Бостон Ривер 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ГуараниБостон Ривер, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дефенсорес дель Чако. Судить этот матч будет Byran Loayza.

МСК, 6 тур, Стадион: Дефенсорес дель Чако
Южноамериканский кубок по футболу
Гуарани
Завершен
0 : 5
29 мая 2025
Бостон Ривер
Мартин Родригез 24'
Juan Gutierrez 41'
Aristides Lopez 45+2'
Mateo Barcia 49'
Aristides Lopez 65'
Смотреть онлайн
Randall Rodriguez icon
24'
Juan Gutierrez icon
41'
Jairo Sebastian O'Neil Lopez icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:3 : 1,1
Mateo Barcia icon
49'
Jairo Sebastian O'Neil Lopez icon
65'
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
8'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
10'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
11'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
12'
Угловой
Гуарани - Угловой
12'
Угловой
Гуарани - Угловой
13'
Угловой
Гуарани - Угловой
17'
Угловой
Гуарани - Угловой
24'
Randall Rodriguez - 1-ый Гол забит с передачи Juan Gutierrez
28'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
31'
Угловой
Гуарани - Угловой
41'
Juan Gutierrez - 2-ой Гол забит с передачи Randall Rodriguez
45+1'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
45+2'
Угловой
Гуарани - Угловой
45+2'
Угловой
Гуарани - Угловой
45+2'
Jairo Sebastian O'Neil Lopez - 3-ий Гол забит с передачи Agustin Amado
Счет после первого тайма 0:3 : 1,1
49'
Mateo Barcia - 4-ый Гол
64'
Угловой
Гуарани - Угловой
65'
Jairo Sebastian O'Neil Lopez - 5-ый Гол забит с передачи Juan Gutierrez
81'
Угловой
Гуарани - Угловой
88'
Угловой
Гуарани - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,1

Превью матча Гуарани — Бостон Ривер

Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.

Гуарани Гуарани
12
Уругвай
Мартин Родригез
5
Парагвай
Марио Лопез
24
Парагвай
Хуан Патиньо
14
Парагвай
Gustavo Vargas
32
Парагвай
Alexis Cantero
36
Парагвай
Luis Martinez
19
Парагвай
Alan Romero
10
Парагвай
Уильям Мендьета
21
Уругвай
Bruno Pinatares
11
Аргентина
Nicolas Barrientos
17
Парагвай
Richard Torales
Тренер
Парагвай
Франциско Хавьер Арче Ролон
Бостон Ривер Бостон Ривер
33
Уругвай
Эрнесто Хернандез
16
Уругвай
Alex Silva
23
Уругвай
Mateo Rivero
4
Уругвай
Marcos Gomez
22
Уругвай
Fredy Martinez
21
Уругвай
Guillermo Lopez Matturo
32
Уругвай
Mateo Barcia
5
Уругвай
Lucas Lemos
10
Уругвай
Agustin Amado
7
Уругвай
Facundo Rodriguez
24
Уругвай
Juan Gutierrez
Тренер
Бразилия
Jadson Viera

Статистика матча

Владение мячом
Гуарани Гуарани
58%
Бостон Ривер Бостон Ривер
42%
Атаки
146
78
Угловые
10
6
Фолы
13
10
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Byran Loayza (Эквадор).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Byran Loayza назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
29.05.2025
Гуарани
0:5
Бостон Ривер
Завершен
29.05.2025
Индепендьенте
7:0
Насьональ Потоси
Завершен
28.05.2025
Америка Кали
1:1
Расинг Монтевидео
Завершен
28.05.2025
Хуракан
1:0
Коринтианс
Завершен
28.05.2025
Васко да Гама
3:0
Мелгар
Завершен
28.05.2025
Ланус
2:2
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
