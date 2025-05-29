Смотреть онлайн Гуарани - Бостон Ривер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Гуарани — Бостон Ривер, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дефенсорес дель Чако. Судить этот матч будет Byran Loayza.
Превью матча Гуарани — Бостон Ривер
Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Byran Loayza (Эквадор).
За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Byran Loayza назначал пенальти