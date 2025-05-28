Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Ботафого - У. Де Чили 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: БотафогоУ. Де Чили, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Andres Rojas.

МСК, 6 тур, Стадион: Маракана
Кубок Либертадорес
Ботафого
Igor Jesus 38'
Завершен
1 : 0
28 мая 2025
У. Де Чили
Смотреть онлайн
Igor Jesus icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
38'
Igor Jesus - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
66'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
68'
Угловой
Ботафого - Угловой
70'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
72'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
90+3'
Угловой
Ботафого - Угловой
90+3'
Угловой
Ботафого - Угловой
90+4'
Угловой
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4

Превью матча Ботафого — У. Де Чили

Ботафого Ботафого
12
Бразилия
John Victor
2
Бразилия
Vitinho
32
Бразилия
Жаир Паула
20
Аргентина
Alexander Barboza
13
Бразилия
Алекс Теллеш
26
Бразилия
Gregore
17
Бразилия
Marlon Freitas
7
Бразилия
Artur
10
Венесуэла
Джефферсон Саварино
66
Бразилия
Luis Eduardo Soares da Silva
99
Бразилия
Igor Jesus
Тренер
Португалия
Renato Paiva
У. Де Чили У. Де Чили
25
Чили
Gabriel Castellon
17
Чили
Fabian Hormazabal
2
Аргентина
Franco Ezequiel Calderon
5
Чили
Nicolas Ramirez
16
Чили
Matias Sepulveda
21
Чили
Марсело Диас
20
Чили
Чарлес Арангис
7
Чили
Maximiliano Guerrero
8
Чили
Israel Poblete
9
Аргентина
Leandro Fernandez
18
Аргентина
Lucas Di Yorio
Тренер
Аргентина
Gustavo Alvarez

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
35%
У. Де Чили У. Де Чили
65%
Атаки
69
122
Угловые
4
5
Фолы
5
15
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
11
16
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 84 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 14 матчей) Andres Rojas назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Коло Коло
1:0
Букараманга
Завершен
30.05.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Форталеза
Завершен
30.05.2025
Олимпия Асунсьон
4:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
30.05.2025
Пеньяроль
0:0
Велес Сарсфилд
Завершен
29.05.2025
ЛДУ Кито
3:0
Ценрал Кордоба
Завершен
29.05.2025
Боливар
4:0
Серро Портеньо
Завершен
29.05.2025
Фламенго
1:0
Депортиво Тачира
Завершен
29.05.2025
Палмейрас
6:0
Кристал
Завершен
29.05.2025
Интернаcьонал
2:1
ФК Баия
Завершен
29.05.2025
Насиональ
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
28.05.2025
Ривер Плейт
1:1
Университарио
Завершен
28.05.2025
Ботафого
1:0
У. Де Чили
Завершен
28.05.2025
Индепендьенте Валье
2:1
Барселона
Завершен
28.05.2025
Эстудиантес
2:0
Караборо
Завершен
28.05.2025
Либертад
2:2
Альянса Лима
Завершен
28.05.2025
Сан-Паулу
2:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
Комментарии к матчу
