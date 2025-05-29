Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Универсидад Католика - Витория 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Универсидад КатоликаВитория, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Emikar Caldera.

МСК, 6 тур, Стадион: Олимпико Атахуалпа
Южноамериканский кубок по футболу
Универсидад Католика
Baralhas 75'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Витория
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Baralhas - Универсидад Католика icon
75'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Витория - Угловой
26'
Угловой
Витория - Угловой
41'
Угловой
Витория - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
50'
Угловой
Витория - Угловой
60'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
74'
Угловой
Витория - Угловой
75'
Baralhas - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Универсидад Католика — Витория

Универсидад Католика Универсидад Католика
12
Эквадор
Йохан Лара
29
Эквадор
Gregori Anangono
33
Эквадор
Луис Канга
3
Эквадор
Ariel Mosquera
13
Эквадор
Daykol Alejandro Romero Padilla
15
Luis Moreno
17
Эквадор
Rooney Troya
9
Панама
Azarias Londono
23
Andres Rodriguez
11
Панама
Исмаэль Диас
7
Панама
Хосе Фахардо
Тренер
Эквадор
Diego Martinez
Витория Витория
1
Бразилия
Lucas Willians Assis Arcanjo
2
Бразилия
Claudio Coelho Salvatico
5
Бразилия
Lucas Halter
3
Бразилия
Зе Маркос
83
Бразилия
Жамерсон Сантос де Жезус
44
Бразилия
Gabriel Baralhas
43
Бразилия
Edu
8
Бразилия
Ronald
30
Бразилия
Matheus
39
Бразилия
Janderson de Carvalho Costa
22
Бразилия
Lucas Braga
Тренер
Бразилия
Тьяго Карпини Барбоза

Статистика матча

Владение мячом
Универсидад Католика Универсидад Католика
48%
Витория Витория
52%
Атаки
60
119
Угловые
1
5
Фолы
5
6
Удары (всего)
4
10
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
1
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Emikar Caldera (Венесуэла).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Emikar Caldera назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Челмет ХК Челмет
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
29 Ноября
11:00
Аль-Хилал Аль-Хилал
Аль Фатех Аль Фатех
29 Ноября
17:40
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
29 Ноября
03:30
Финикс Санз Финикс Санз
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
29 Ноября
05:30
Юта Юта
Даллас Даллас
29 Ноября
04:00
Омские Ястребы U20 Омские Ястребы U20
Локо U20 Локо U20
29 Ноября
10:00
Белые Медведи U20 Белые Медведи U20
Авто U20 Авто U20
29 Ноября
11:00
Нэшвилл Нэшвилл
Чикаго Чикаго
29 Ноября
04:00
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
29 Ноября
03:30
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Уимблдон Уимблдон
29 Ноября
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA