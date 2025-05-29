Смотреть онлайн Универсидад Католика - Витория 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Универсидад Католика — Витория, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Emikar Caldera.
Превью матча Универсидад Католика — Витория
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Emikar Caldera (Венесуэла).
За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Emikar Caldera назначал пенальти