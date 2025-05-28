Смотреть онлайн Индепендьенте Валье - Барселона 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Индепендьенте Валье — Барселона, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco De Guayaquil. Судить этот матч будет Cristian Garay.