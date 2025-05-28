Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Валье - Барселона 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Индепендьенте ВальеБарселона, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco De Guayaquil. Судить этот матч будет Cristian Garay.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Banco De Guayaquil
Кубок Либертадорес
Индепендьенте Валье
Patrik Kleiver Mercado Altamirano 64'
Ренато Ибарра 69'
Завершен
2 : 1
28 мая 2025
Барселона
Фелипе Кайседо 24'
Фелипе Кайседо icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Patrik Kleiver Mercado Altamirano icon
64'
Ренато Ибарра icon
69'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Барселона - Угловой
12'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
18'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
24'
Фелипе Кайседо - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Барселона - Угловой
49'
Угловой
Барселона - Угловой
53'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
56'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
57'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
64'
Patrik Kleiver Mercado Altamirano - 2-ой Гол
69'
Ренато Ибарра - 3-ий Гол забит с передачи Джорди Альцивар
77'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
86'
Угловой
Барселона - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Индепендьенте Валье — Барселона

Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
22
Аргентина
Guido Villar
23
Аргентина
Thiago Santamaría
19
Loor Layan
5
Аргентина
Richard Schunke
2
Парагвай
Luis Zarate
32
Эквадор
Джегсон Мендес
6
Эквадор
Джорди Альцивар
7
Эквадор
Patrik Kleiver Mercado Altamirano
26
Эквадор
Хуан Касарес
11
Аргентина
Майкл Хойос
77
Аргентина
Клаудио Спинелли
Тренер
Испания
Javier Rabanal Hernandez
Барселона Барселона
16
Уругвай
Ignacio De Arruabarrena
18
Эквадор
Bryan Ignacio Carabali Canola
3
Эквадор
Хавьер Арреага
4
Эквадор
Густаво Валлесилья
6
Эквадор
Анибаль Чала
23
Эквадор
Диксон Аррайо
22
Бразилия
Леонай Соуза Де Алмейда
26
Эквадор
Byron Castillo
30
Аргентина
Braian Oyola
13
Эквадор
Janner Corozo
10
Эквадор
Фелипе Кайседо
Тренер
Эквадор
Segundo Castillo

История последних встреч

Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
Барселона
Индепендьенте Валье
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
06.10.2025
Барселона
Барселона
0:3
Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
Обзор
06.07.2025
Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
1:1
Барселона
Барселона
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
63%
Барселона Барселона
37%
Атаки
104
71
Угловые
7
4
Фолы
10
10
Удары (всего)
15
7
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 29% (4 из 14 матчей) Cristian Garay назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Коло Коло
1:0
Букараманга
Завершен
30.05.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Форталеза
Завершен
30.05.2025
Олимпия Асунсьон
4:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
30.05.2025
Пеньяроль
0:0
Велес Сарсфилд
Завершен
29.05.2025
ЛДУ Кито
3:0
Ценрал Кордоба
Завершен
29.05.2025
Боливар
4:0
Серро Портеньо
Завершен
29.05.2025
Фламенго
1:0
Депортиво Тачира
Завершен
29.05.2025
Палмейрас
6:0
Кристал
Завершен
29.05.2025
Интернаcьонал
2:1
ФК Баия
Завершен
29.05.2025
Насиональ
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
28.05.2025
Ривер Плейт
1:1
Университарио
Завершен
28.05.2025
Ботафого
1:0
У. Де Чили
Завершен
28.05.2025
Индепендьенте Валье
2:1
Барселона
Завершен
28.05.2025
Эстудиантес
2:0
Караборо
Завершен
28.05.2025
Либертад
2:2
Альянса Лима
Завершен
28.05.2025
Сан-Паулу
2:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
Комментарии к матчу
