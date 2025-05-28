Смотреть онлайн Эстудиантес - Караборо 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Эстудиантес — Караборо, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Augusto Alfredo Menendez Laos.
Превью матча Эстудиантес — Караборо
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Augusto Alfredo Menendez Laos (Перу).
За последние 7 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Augusto Alfredo Menendez Laos назначал пенальти