28.05.2025

Смотреть онлайн Эстудиантес - Караборо 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ЭстудиантесКараборо, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Augusto Alfredo Menendez Laos.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Ciudad de La Plata
Кубок Либертадорес
Эстудиантес
Edwuin Cetre 10'
Luciano Gimenez 24'
Завершен
2 : 0
28 мая 2025
Караборо
Edwuin Cetre icon
10'
Luciano Gimenez icon
24'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
2'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
10'
Edwuin Cetre - 1-ый Гол забит с передачи Cristian Medina
24'
Luciano Gimenez - 2-ой Гол
30'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
38'
Угловой
Караборо - Угловой
43'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
88'
Угловой
Караборо - Угловой
90'
Угловой
Караборо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,0

Превью матча Эстудиантес — Караборо

Эстудиантес Эстудиантес
12
Аргентина
Matias Mansilla
20
Аргентина
Eric Meza
6
Аргентина
Santiago Nunez
2
Аргентина
Facundo Rodriguez
15
Парагвай
Сантьяго Арсамендия
5
Аргентина
Сантьяго Аскасибар
8
Уругвай
Gabriel Neves
10
Аргентина
Tiago Palacios
25
Аргентина
Cristian Medina
18
Колумбия
Edwuin Cetre
23
Аргентина
Luciano Gimenez
Тренер
Аргентина
Эдуардо Домингес
Караборо Караборо
22
Аргентина
Lucas Bruera
2
Венесуэла
Marcel Guaramato
4
Венесуэла
Leonardo Aponte
27
Уругвай
Norman Rodriguez
13
Венесуэла
Miguel Pernia
5
Венесуэла
Gustavo Gonzalez
26
Аргентина
Matias Nuñez
8
Венесуэла
Juan Perez
18
Венесуэла
Carlos Ramos
14
Колумбия
Jhosuan Javier Berrios Mora
11
Колумбия
Cristian Canozales
Тренер
Испания
Diego Merino Rivera

Статистика матча

Владение мячом
Эстудиантес Эстудиантес
60%
Караборо Караборо
40%
Атаки
109
89
Угловые
4
3
Фолы
7
5
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
8
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Augusto Alfredo Menendez Laos (Перу).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Augusto Alfredo Menendez Laos назначал пенальти

