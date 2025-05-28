Смотреть онлайн Америка Кали - Расинг Монтевидео 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Америка Кали — Расинг Монтевидео, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Alejandro Velasquez.
Превью матча Америка Кали — Расинг Монтевидео
Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alejandro Velasquez (Венесуэла).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Alejandro Velasquez назначал пенальти