28.05.2025

Смотреть онлайн Америка Кали - Расинг Монтевидео 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Америка КалиРасинг Монтевидео, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Alejandro Velasquez.

МСК, 6 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Южноамериканский кубок по футболу
Америка Кали
Jean Carlos Pestana 90+5'
Завершен
1 : 1
28 мая 2025
Расинг Монтевидео
Matias Fonseca 75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Matias Fonseca icon
75'
Jean Carlos Pestana icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Америка Кали - Угловой
17'
Угловой
Америка Кали - Угловой
20'
Угловой
Америка Кали - Угловой
23'
Угловой
Америка Кали - Угловой
45+2'
Угловой
Америка Кали - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
49'
Угловой
Америка Кали - Угловой
55'
Угловой
Америка Кали - Угловой
56'
Угловой
Америка Кали - Угловой
64'
Угловой
Америка Кали - Угловой
75'
Matias Fonseca - 1-ый Гол забит с передачи Mateo Valentin Caceres
79'
Угловой
Америка Кали - Угловой
81'
Угловой
Америка Кали - Угловой
87'
Угловой
Америка Кали - Угловой
88'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90+5'
Jean Carlos Pestana - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4

Превью матча Америка Кали — Расинг Монтевидео

Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Америка Кали Америка Кали
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
92
Колумбия
Жерсон Кандело
14
Колумбия
Marcos Mina
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
2
Колумбия
Даниэль Боканегра
15
Колумбия
Rafael Carrascal
21
Колумбия
Sebastian Navarro Otalora
22
Аргентина
Rodrigo Holgado
8
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
11
Колумбия
Duvan Vergara
17
Колумбия
Jan Lucumi
Тренер
Уругвай
Хорхе Да Силва
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
25
Аргентина
Lautaro Amade
4
Уругвай
Гильермо Кутуньо
14
Уругвай
Ramiro Brazionis
19
Уругвай
Maximiliano Pinela
34
Уругвай
Pablo Agustin Pereira Castelnoble
26
Уругвай
Juan Bosca
10
Уругвай
Lucas Rodriguez
17
Уругвай
Martin Ferreira
15
Аргентина
Mateo Valentin Caceres
77
Аргентина
Bautista Tomatis
21
Италия
Matias Fonseca
Тренер
Уругвай
Cristian Chambian

Статистика матча

Владение мячом
Америка Кали Америка Кали
76%
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
24%
Атаки
120
62
Угловые
13
0
Фолы
10
13
Удары (всего)
20
6
Удары мимо ворот
21
9
Удары в створ ворот
9
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alejandro Velasquez (Венесуэла).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Alejandro Velasquez назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
29.05.2025
Гуарани
0:5
Бостон Ривер
Завершен
29.05.2025
Индепендьенте
7:0
Насьональ Потоси
Завершен
28.05.2025
Америка Кали
1:1
Расинг Монтевидео
Завершен
28.05.2025
Хуракан
1:0
Коринтианс
Завершен
28.05.2025
Васко да Гама
3:0
Мелгар
Завершен
28.05.2025
Ланус
2:2
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
