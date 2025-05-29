Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте - Насьональ Потоси 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ИндепендьентеНасьональ Потоси, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Либертадорес де Америка. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

МСК, 6 тур, Стадион: Либертадорес де Америка
Южноамериканский кубок по футболу
Индепендьенте
Santiago Montiel 26'
Diego Tarzia 34'
Felipe Loyola 51'
Santiago Montiel 53'
Lautaro Millan 77'
Luciano Echeverria 81'
Pablo Galdames 84'
Завершен
7 : 0
29 мая 2025
Насьональ Потоси
Santiago Montiel icon
26'
Diego Tarzia icon
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Felipe Loyola icon
51'
Santiago Montiel icon
53'
Lautaro Millan icon
77'
Santiago Echeverria icon
81'
Pablo Galdames icon
84'
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
20'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
23'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
26'
Индепендьенте - Незабитый пенальти
26'
Santiago Montiel - 1-ый Гол
28'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
34'
Diego Tarzia - 2-ой Гол забит с передачи Jonathan De Irastorza
40'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
45'
Угловой
Индепендьенте - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
51'
Felipe Loyola - 3-ий Гол забит с передачи Santiago Montiel
53'
Santiago Montiel - 4-ый Гол
77'
Lautaro Millan - 5-ый Гол забит с передачи Kevin Lomonaco
81'
Luciano Echeverria - 6-ый Гол
84'
Pablo Galdames - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,2

Превью матча Индепендьенте — Насьональ Потоси

Индепендьенте Индепендьенте
33
Аргентина
Родриго Рей
4
Аргентина
Federico Vera
26
Аргентина
Kevin Lomonaco
36
Аргентина
Sebastian Valdez
39
Аргентина
Jonathan De Irastorza
23
Аргентина
Иван Марконе
7
Аргентина
Santiago Montiel
5
Чили
Felipe Loyola
10
Чили
Luciano Cabral
27
Аргентина
Diego Tarzia
34
Аргентина
Matias Gimenez
Тренер
Julio Vaccari
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
1
Боливия
Саидт Мустафа
21
Боливия
Oscar Baldomar
26
Аргентина
Santiago Echeverria
28
Колумбия
Duban Felipe Palacio Mosquera
3
Венесуэла
Moises Acuna
7
Боливия
Сауль Торрес
8
Боливия
Luis Pavia
22
Боливия
Диего Жосуе Хойос
16
Боливия
Andres Torrico Franco
24
Аргентина
Диего Диеллос
19
Боливия
Victor Abrego
Тренер
Аргентина
Cesar Vigevani

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Индепендьенте
74%
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
26%
Атаки
143
45
Угловые
6
0
Фолы
12
6
Удары (всего)
22
2
Удары мимо ворот
19
1
Удары в створ ворот
11
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 37% (7 из 19 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
29.05.2025
Гуарани
0:5
Бостон Ривер
Завершен
29.05.2025
Индепендьенте
7:0
Насьональ Потоси
Завершен
28.05.2025
Америка Кали
1:1
Расинг Монтевидео
Завершен
28.05.2025
Хуракан
1:0
Коринтианс
Завершен
28.05.2025
Васко да Гама
3:0
Мелгар
Завершен
28.05.2025
Ланус
2:2
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
