Смотреть онлайн Индепендьенте - Насьональ Потоси 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Индепендьенте — Насьональ Потоси, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Либертадорес де Америка. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.
Превью матча Индепендьенте — Насьональ Потоси
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).
За последние 19 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 37% (7 из 19 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти