Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Дефенса и Юстиция - Серро-Ларго 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Дефенса и ЮстицияСерро-Ларго, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Норберто Томагельо. Судить этот матч будет Yender Herrera.

МСК, 6 тур, Стадион: Стадион Норберто Томагельо
Южноамериканский кубок по футболу
Дефенса и Юстиция
David Barbona 67'
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
Серро-Ларго
Sebastian Assis 45+1'
Leandro Otormin 51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sebastian Assis icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Leandro Otormin icon
51'
David Barbona icon
67'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
26'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
39'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
45'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
45+1'
Sebastian Assis - 1-ый Гол забит с передачи Mauricio Affonso
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
51'
Leandro Otormin - 2-ой Гол забит с передачи Mauricio Affonso
54'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
57'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
61'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
61'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
62'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
67'
David Barbona - 3-ий Гол забит с передачи Lucas Gonzalez Martinez
74'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
79'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча Дефенса и Юстиция — Серро-Ларго

Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
25
Аргентина
Энрике Бологна
38
Аргентина
Tobias Rubio
6
Уругвай
Lucas Agustin Ferreira Zagas
34
Аргентина
Rafael Delgado
3
Аргентина
Alexis Soto
16
Аргентина
Valentin Larralde
5
Аргентина
Kevin Gutierrez
20
Аргентина
Lucas Gonzalez Martinez
31
Аргентина
Uriel LaRoza
7
Аргентина
Abiel Osorio
11
Аргентина
Gaston Togni
Тренер
Аргентина
Pablo De Muner
Серро-Ларго Серро-Ларго
24
Аргентина
Gino Santilli
17
Уругвай
Alan Garcia
5
Аргентина
Alan Di Pippa
32
Уругвай
Martin Gianoli
6
Уругвай
Facundo Bonifazi
22
Аргентина
Николас Берточчи
15
Уругвай
Sebastian Assis
8
Испания
Matias Mir Garcia
10
Уругвай
Leandro Otormin
30
Уругвай
Bruno Joaquin Hernandez Alvarez
29
Уругвай
Mauricio Affonso
Тренер
Уругвай
Даниело Нунез

Статистика матча

Владение мячом
Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
68%
Серро-Ларго Серро-Ларго
32%
Атаки
132
67
Угловые
4
7
Фолы
14
16
Удары (всего)
14
8
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
8
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yender Herrera (Венесуэла).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Yender Herrera назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Челмет ХК Челмет
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
29 Ноября
11:00
Аль-Хилал Аль-Хилал
Аль Фатех Аль Фатех
29 Ноября
17:40
Финикс Санз Финикс Санз
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
29 Ноября
05:30
Юта Юта
Даллас Даллас
29 Ноября
04:07
Омские Ястребы U20 Омские Ястребы U20
Локо U20 Локо U20
29 Ноября
10:00
Белые Медведи U20 Белые Медведи U20
Авто U20 Авто U20
29 Ноября
11:00
Нэшвилл Нэшвилл
Чикаго Чикаго
29 Ноября
04:07
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
29 Ноября
03:40
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Уимблдон Уимблдон
29 Ноября
18:00
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Юта Джаз Юта Джаз
29 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA