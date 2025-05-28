Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Хуракан - Коринтианс 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ХураканКоринтианс, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Томас Адольфо Дуко. Судить этот матч будет Gery Vargas Carreno.

МСК, 6 тур, Стадион: Эстадио Томас Адольфо Дуко
Южноамериканский кубок по футболу
Хуракан
Franco Watson 47'
Завершен
1 : 0
28 мая 2025
Коринтианс
Счет после первого тайма 0:0
Franco Watson icon
47'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Хуракан - Угловой
34'
Угловой
Коринтианс - Угловой
40'
Угловой
Коринтианс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Хуракан - Угловой
47'
Franco Watson - 1-ый Гол забит с передачи de la Fuente
66'
Угловой
Хуракан - Угловой
70'
Угловой
Коринтианс - Угловой
84'
Угловой
Коринтианс - Угловой
84'
Угловой
Коринтианс - Угловой
85'
Угловой
Коринтианс - Угловой
86'
Угловой
Коринтианс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Хуракан — Коринтианс

Хуракан Хуракан
32
Аргентина
Sebastian Tomas Meza
29
Аргентина
Hernan De La Fuente
6
Аргентина
Fabio Pereyra
2
Аргентина
Nicolás Goitea
19
Leandro Lescano
23
Колумбия
Виктор Кантильо
5
Аргентина
Leonel Peerez
16
Аргентина
Rodrigo Cabral
21
Аргентина
Franco Watson
17
Аргентина
Gabriel Alanis
26
Аргентина
Leonardo Sequeira
Тренер
Аргентина
Франк Дарио Куделка
Коринтианс Коринтианс
1
Бразилия
Hugo Souza
26
Аргентина
Фабрисио Ангелери
3
Эквадор
Феликс Торрес
25
Бразилия
Caca
5
Бразилия
Андре Рамальо да Силва
70
Венесуэла
Jose Martinez
19
Перу
Андре Каррильо
27
Бразилия
Breno
14
Raniele Almeida Melo
10
Нидерланды
Мемфис Депай
11
Парагвай
Анхель Ромеро
Тренер
Бразилия
Жуниор Доривал

Статистика матча

Владение мячом
Хуракан Хуракан
34%
Коринтианс Коринтианс
66%
Атаки
84
117
Угловые
3
7
Фолы
12
10
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gery Vargas Carreno (Боливия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Gery Vargas Carreno назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
29.05.2025
Гуарани
0:5
Бостон Ривер
Завершен
29.05.2025
Индепендьенте
7:0
Насьональ Потоси
Завершен
28.05.2025
Америка Кали
1:1
Расинг Монтевидео
Завершен
28.05.2025
Хуракан
1:0
Коринтианс
Завершен
28.05.2025
Васко да Гама
3:0
Мелгар
Завершен
28.05.2025
Ланус
2:2
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
