Смотреть онлайн Хуракан - Коринтианс 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Хуракан — Коринтианс, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Томас Адольфо Дуко. Судить этот матч будет Gery Vargas Carreno.