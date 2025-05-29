Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Палестино - Мушук Руна 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ПалестиноМушук Руна, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида. Судить этот матч будет Hernan Heras.

МСК, 6 тур, Стадион: Муниципал де Ла Флорида
Южноамериканский кубок по футболу
Палестино
Завершен
0 : 2
29 мая 2025
Мушук Руна
Carlos Orejuela 70'
Кристиан Пенилла 88'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Carlos Orejuela icon
70'
Кристиан Пенилла icon
88'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Палестино - Угловой
28'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
29'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
31'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
35'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
36'
Угловой
Палестино - Угловой
41'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
54'
Угловой
Палестино - Угловой
61'
Угловой
Палестино - Угловой
63'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
70'
Carlos Orejuela - 1-ый Гол
75'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
88'
Кристиан Пенилла - 2-ой Гол забит с передачи Carlos Orejuela
90+3'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
90+5'
Палестино - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4

Превью матча Палестино — Мушук Руна

Палестино Палестино
25
Чили
Себастьян Перез
2
Чили
Vicente Espinoza
4
Чили
Antonio Ceza
42
Аргентина
Фернандо Меза
23
Чили
Jason Alvear
7
Чили
Брайан Карраско
10
Чили
Ariel Martinez
5
Аргентина
Julian Fernandez
14
Чили
Joe Abrigo
20
Чили
Gonzalo Tapia
27
Парагвай
Junior Marabel
Тренер
Аргентина
Lucas Bovaglio
Мушук Руна Мушук Руна
25
Уругвай
Rodrigo Formento
4
Боливия
Луис Хакин
29
Эквадор
Dennis Quintero
2
Уругвай
Bryan Bentaberry
26
Эквадор
Kevin Peralta
14
Колумбия
Steven Tapiero Rodallega
5
Эквадор
Nicolas Davila
31
Эквадор
Glendys Mina
41
Эквадор
Elian Caicedo
17
Эквадор
Кристиан Пенилла
11
Боливия
Бруно Миранда
Тренер
Уругвай
Эвер Хуго Алмейда

Статистика матча

Владение мячом
Палестино Палестино
56%
Мушук Руна Мушук Руна
44%
Атаки
93
108
Угловые
4
8
Фолы
8
11
Удары (всего)
10
12
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти

Игры 6 тур
30.05.2025
Юнион Эспаньола
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.05.2025
Атлетико Минейро
1:1
Сьенсиано
Завершен
30.05.2025
Каракас
2:1
Икике
Завершен
30.05.2025
Флуминенсе
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.05.2025
Годой Круз
2:2
Атлетико Грау
Завершен
30.05.2025
Гремио
1:0
Спортиво Лукеньо
Завершен
29.05.2025
Крузейро
0:0
Санта Фе
Завершен
29.05.2025
Универсидад Католика
1:0
Витория
Завершен
29.05.2025
Дефенса и Юстиция
1:2
Серро-Ларго
Завершен
29.05.2025
Палестино
0:2
Мушук Руна
Завершен
