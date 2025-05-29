Смотреть онлайн Палестино - Мушук Руна 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Палестино — Мушук Руна, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида. Судить этот матч будет Hernan Heras.
Превью матча Палестино — Мушук Руна
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).
За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти